مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث تجمهر أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد طالب، صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر أكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر، وذلك لجلسة 9 مايو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت النيابة العامة اتهمت وآخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلفين أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء عبارة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف.

كما اتهمتهم النيابة العامة باستعراض القوة والعنف أمام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة، بقصد ترويع الأمن والسكينة العامة والقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.