الألعاب الإلكترونية بريئة| سر انتحار طفلة شنقاً بالوراق.. والتحريات: "مش معاها تليفون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات انتحار طفلة شنقاً داخل منزلها بمركز الوراق، شمال المحافظة.

ورد بلاغ إلى مأمور قسم شرطة الوراق من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة فارقت الحياة شنقا بدائرة القسم.

وانتقل فريق من المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، وتبين بالفحص أن الجثة لطفلة تدعى "ياسمين" تبلغ من العمر 11 سنة، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها إصابات.

والد الطفلة يعمل صيادا ووالدتها بائعة متجولة ولديها شقيقان توأم وشقيقتها الصغرى التي تبلغ من العمر عامين ونصف العام.

تحريات العقيد أحمد الوليلي والرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، نفت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الطفلة أقدمت على الانتحار لمرورها بأزمة نفسية، نافية انتحارها بسبب الألعاب الإلكترونية، كما تداول البعض، خاصة أنها لا تحمل هاتفا لسوء حالة الأسرة المادية.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا للتصريح بالدفن.