٢,٧ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال مارس 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ مثل: "القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات"، خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و502 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و627 بيانًا جمركيًّا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ مثل: "الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة حديد"، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و200 مليون جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٢ مليار و713 مليون جنيه.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة من رجال الجمارك؛ لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.