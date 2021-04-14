شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 190 طن مخلفات وتهذيب 35 شجرة وإنارة 24 كشاف في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، رفع 190 طن مخلفات صلبة وأتربة، وتهذيب 35 شجرة، وإنارة 24 كشاف كهربائي، بالوحدة المحلية لقرية البرجاية بمركز المنيا، ضمن خطة رفع وتحسين منظومة العمل، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «صلاح»، تم رصف طريق بطول 500 مترا، بالإضافة إلى تجميل طريق مصر/ أسوان الزراعي.