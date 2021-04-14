شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 500 ألف قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها بأسواق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، التحفظ على 497800 قطعه من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والاحجام مجهولة المصدر، وذلك قبل ترويجها بالأسواق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع مجهولة المصدر، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت استعدادا لبيعها قبل عيد الفطر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيش المخزن عثر على 497800 قطع ألعاب نارية متنوعة «مجهولة المصدر» بدون مستندات أو فواتير تُفيد مشروعية حيازتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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