شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: «لا تهاون في استلام أي طريق إلا بعد مطابقته للمواصفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة هذا العام في تنفيذها لأكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، أكدت على عدم التهاون في استلام الطرق إلا بعد مطابقتها لكافة المواصفات الموضوعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المدن والأحياء لجنة استلام الطرق من جامعتي المنصورة والمنوفية وممثلي شركات الرصف «الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنمية المشروعات»، وذلك لمناقشة موقف استلام الطرق داخل جميع المراكز والمدن والأحياء.

أكد «رحمي»، أن المحافظة استعانت بلجان متخصصة من كليات الهندسة بجامعتي المنصورة والمنوفية لمعاينة الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات قبل استلامها من الشركات المنفذة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ كافة الطرق بأعلى المواصفات المطلوبة.

وأضاف محافظة الغربية أن المحافظة استعانت بتلك الخبرات الهندسية من جامعتي المنصورة والمنوفية بجانب الإشراف من جامعة طنطا، من أجل الحفاظ على حق الدولة والمواطن في استلام طرق بأعلى جودة، مطالباً اللجان الاستشارية بتطبيق كافة القواعد المنصوص عليها في القانون والعقود المبرمة بصرامة.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاستشارية، أن مدة ضمان أعمال الرصف هي ثلاث سنوات طبقا للكود المصري وسيتم عمل اختبارين لكل طريق أحدهم ظاهري والآخر من خلال عينات يتم مراجعتها معملياً.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب 222 شارع في تطوير العشوائيات.