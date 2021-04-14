شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس اجتماع لجنة إدارة ومتابعة إجراءات كورونا بالمناطق الصناعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بالتطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز العاشر من رمضان.

خلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية المشكلة للمرور على المنشآت الصناعية والغذائية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإجراء أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وقال لن أسمح بأي تراخٍ أو إهمال في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

ووجه محافظ الشرقية، مدير إدارة المرور بإعداد خطة عمل بأكمنة متحركة على الطرق المؤدية للمناطق الصناعية، لتأكد من ارتداء السائق والعاملين الكمامة الواقية داخل السيارات المخصصة لهم، وعدم السماح بركوب أكثر من 60 % من قوة السيارة، وكذلك الإطمئنان على إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها من الداخل والخارج.

وأكد المحافظ على ضرورة التضافر والتنسيق بين الجهات المعنية وحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر الصناعة، وزيادة الإستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج.

من جانبه أوضح أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك تعاون وتنسيق دائم مع المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مشيرًا إلى أنه سيتم المتابعة بشكل يومي مع أصحاب المصانع للتأكد من إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل منشآتهم الصناعية، وكذلك التأكد من توافر كل مستلزمات الوقاية من انتشار العدوى وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بجميع المصانع وأتوبيسات نقل العمال بصفة دورية.

بينما طالب الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بعدم التراخي في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية داخل ورديات العمل بالمصانع، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وللسيطرة على الفيروس وعدم انتشاره، مؤكدًا أن المديرية قامت برفع درجة الإستعداد بكل الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.