شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري يكشف 8 أعمال تجعلك معتدل في صيام شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الاعتدال في الصيام شيء مهم نبحث عنه جمعيًا حتي يكون الصوم مقبول عند الله، وهذا يكون هدف كل صائم، وحول الاعتدال في الصيام، قال الشيخ محمد عثمان البسطويسي مدير عام المساجد الأثرية بوزارة الأوقاف.

المسلم عليه أن يغتنم مواسم الطاعة، خاصة أننا أمة أعمارها قصيرة، ولذلك يجب أن نغتنم كل المناسبات الدينية، ونتقرب إلى الله، كي نحصل فيها على جزاء وثواب كبير.

وأشار إلى أن شهر رمضان هو من الشهور التي ذكرها رب العزة في كتابه، وفضلها على بعض الشهور في الأجر والثواب والطاعة، فهناك من يعد لشهر رمضان الموائد وهناك من يعد الدراما وهناك من يعد التجارة، والمسلم عليه أن يكون متاجرا مع ربه سبحانه وتعالي.

ومن الأشياء والسلوكيات التي يجب أن يفعلها المسلم يوميا هي:

1. أن يبدأ اليوم بصلاة الفجر ثم يجلس بعد ذلك ويقرأ ورد من القرأن، وليكن قراءة جزء في اليوم الواحد من كتاب الله، فمن زاد فله من الله الأجر والثواب.

2. غض البصر عما حرم الله وأن يكون حريص على ما ينفعني ويقربني إلى الله من قرآة قرآن والصلاة وذكر الله.

3. أن يحافظ المسلم على الصلاوات الخمس في جماعة.

4. أن يتقرب المسلم إلى الله بكل أنواع الطاعة سواء عن طريق صلاة التراويح وصلاة القيام والصلاة في جوف الليل.

5. الصدقة في السر.

6. صلة الرحم.

7. أن يكون المسلم متراحم متعاطف بين أخوانه المسلمين، فلا يكون هناك مشاحنات مع الآخرين، لأن هذا شهر كريم وله حرمته وله قدسيته.

8. السرعة في الطاعات وعدم التقصير في العبادات لأن هذا الشهر قصير فيجب أن نكثر في العبادات فيه.

9. إذا سبه أحد أو شتمه يقول اللهم إني صائم.