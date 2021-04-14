شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ مريضان بعد اجراء عمليتن جراحيتن لهما بمستشفى الجامعة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بمستشفى بني سويف الجامعي، برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب بإستئصال ورم بعظام الجمجمة وضاغط على العين والعصب البصري وتسبب في جحوظ العين وضعف شديد بالنظر، وذلك تحت إشراف عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وشارك فى إجراء العملية كل من الأطباء ماجد الجبالي المدرس بجراحة المخ والأعصاب، وحسام دياب مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ومحمد نجيب طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب وأطباء التخدير، وتعتبر العمليات من العمليات الدقيقة التي تتم باستخدام الميكروسكوب الجراحي والمثقاب الكهربائي وتم استئصال الورم كليا وخروج المريض بحاله مستقره من العمليات.

ونجح فريق طبي الأسبوع الماضي بمستشفى بني سويف الجامعي أيضا من جراحي المخ والأعصاب والأنف والأذن برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بإشراف الدكتور عاطف مرسى ، والدكتور ادهم ربيع بجراحة المخ والأعصاب بالتعاون مع فريق من جراحي قسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور محمد فواز أستاذ جراحة الأنف والإذن والحنجرة ، والدكتور إسلام محمد حسن ، وأطباء التخدير، والدكتور محمد عبد البديع ، والدكتور أحمد شعبان.

تم إستئصال ورم بالغدة النخامية حيث أن هذه العمليات تعتبر من العمليات الدقيقة التي تقوم بها المستشفي الجامعي لوجود أساتذة متخصصة في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة، حيث إن المستشفى قامت سابقا بإجراء مثل هذه العمليات علي أتم وجه حيث أن المريض كان يعاني من ورم بالغده النخاميه ويتم افراز هرمون النمو والمريض يعاني من صداع مزمن وتضخم بالجسم والوجه وتضخم بالقلب وتم إجراء جراحه بالمنظار عن طريق الأنف، وتم استئصال الورم كليا وخروج المريض بحاله مستقره من العمليات.