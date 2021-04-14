نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية

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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، والمقدمة من مؤسسة مصر الخير، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقري الأكثر إحتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، ضمن حملة إفطار صائم، والتي تستهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم طوال شهر رمضان المعظم.
جاء ذلك بحضور إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ أحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، والأستاذ وليد قطب، مدير مكتب مصر الخير بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.
وأعرب نائب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لمسؤولي مؤسسة مصر الخير لدعمهم المستمر للفئات الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل جاهدة لخدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.
وأضاف «عماد» أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم، مؤكدًا على ضرورة مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا
وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالفيوم، أننا اليوم بصدد تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع 20 جمعية أهلية بإجمالي 200 متطوع، لتوزيعها بعدد 55 قرية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن المرحلة الثانية من أنشطة «حملة إفطار صائم» بمؤسسة مصر الخير، والتي تستهدف توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية بمحافظة الفيوم طوال شهر رمضان المبارك.
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