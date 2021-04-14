شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أعمال تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، والمقدمة من مؤسسة مصر الخير، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقري الأكثر إحتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، ضمن حملة إفطار صائم، والتي تستهدف توفير وجبات إفطار للأسر الأكثر احتياجًا داخل منازلهم طوال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك بحضور إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ أحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير، والأستاذ وليد قطب، مدير مكتب مصر الخير بالفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأعرب نائب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لمسؤولي مؤسسة مصر الخير لدعمهم المستمر للفئات الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة، وذلك بالتعاون والشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل جاهدة لخدمة الأهالي، لافتًا إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وأضاف «عماد» أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم، مؤكدًا على ضرورة مراعاة التباعد وعدم التزاحم أثناء التوزيع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا

وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالفيوم، أننا اليوم بصدد تعبئة 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع 20 جمعية أهلية بإجمالي 200 متطوع، لتوزيعها بعدد 55 قرية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن المرحلة الثانية من أنشطة «حملة إفطار صائم» بمؤسسة مصر الخير، والتي تستهدف توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية بمحافظة الفيوم طوال شهر رمضان المبارك.