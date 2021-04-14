مسؤول بـ«الشواطئ» تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحري (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا بالإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، جولة ميدانية اليوم الأربعاء للمرور على ساحات الصب لعملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ومتابعة أعمال صب الكتل الخرسانية، حيث يجرى تنفيذ مشروع حماية متكامل لآثار المنتزة بتكلفة 75 مليون جنيه.

وتأتي زيارة مدير التنفيذ والصيانة، في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لمتابعة تنفيذ الأعمال وفي ضوء توجيهات المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة.

وبدأت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، بالفعل تنفيذ مشروع حماية آثار المنتزه في الاسكندرية، والتى تشمل 3 مواقع هي الحائط البحرى والفنار والكوبرى الأثرى، ومدة التنفيذ 12 شهراً.

وتجرى الجهة المنفذة أعمال صب لمجسمات الكتل الخرسانية التي يتم التنفيذ على أساسها.

يشار إلى أن مشروع الترميم، يعد أول مشروع بحري متكامل لحماية وتدعيم 3 مواقع في المنتزة شرق الاسكندرية، إذ يشمل الحائط البحري الأثري والفنار والكوبرى، مشيرا إلى أن الأعمال تأتي ضمن مشروع تطوير حدائق المنتزة.

ويرجع تاريخ إنشاء الفنار والكوبري إلى عام ١٩٢٥، وجرى استكمال البناء خلال الفترة من 1925 وحتى 1936.

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)

مسؤول بـ"الشواطئ" تتفقد ساحات الصب الخرسانية لمشروع تدعيم الحائط البحرى والفنار والكوبرى بـ75 مليون جنيه (صور)