شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يشدد على استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر على استمرار حملات التفتيش علي المخابز لضمان جودة ومواصفات الخبز وتكليف مدير مكتب التموين باستمرار شن الحملات التفتيشية على المخابز والتأكد من أرصدة الدقيق وجودة مواصفات الخبز والالتزام بالأوزان المحددة وعدم وجود تكدس للمواطنين وعدم وجود مخالفات.

وأكد «حامد» استمرار قيام أعضاء مكتب التموين بالمرور الدوري على المخابز والمحال العامة وضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بمواعيد التشغيل وتوفير كل السلع الرئيسية خلال شهر رمضان المعظم.