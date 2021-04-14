شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في البنك الزراعي.. خدمات بنكية للمكفوفين وضعاف البصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البنك الزراعي المصري في إتخاذ إجراءات جديدة لتيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه الرئيسية، وذلك بطباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة «برايل» حتى يتمكن العملاء من المكفوفين وضعاف الإبصار من الإطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لنشر خدماته المصرفية وتلبية كافة إحتياجات عملائه ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالى.

وقال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي في تصريحات صحفية ان هذه الخدمات تأتي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تيسير تعاملات ذوى الاحتياجات الخاصة مع القطاع المصرفى وتوفير الخدمات المالية المناسبة لهم ضمن جهود الدولة لرعاية وكفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.

وأضاف «فاروق»، أن توفير الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار حق أصيل لهم، مؤكدا أن البنك الزراعي المصري قرر أن يكون سباقا في مجال تيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين من خلال عقد اتفاق مع المركز الثقافي لجمعية النور والأمل المعني برعاية المكفوفين وأحد المراكز المتخصصة في الطباعة بطريقة «برايل» وذلك لطباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة «برايل».

وأوضح رئيس البنك الزراعي إنه سيتم إتاحة تلك الخدمة في الفروع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات كمرحلة أولى تمهيداً لتعميمها مستقبلاً على كافة فروع البنك بما فيها فروع بنوك القرى لتوفير تلك الخدمة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار «فاروق» إلى أن البنك الزراعي يحرص أيضا على إتاحة كافة التسهيلات لخدمة فئة كبيرة من العملاء من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تيسيراً عليهم طوال فترة تواجدهم بفروع البنك مشددا على أن فروع البنك التي يتم تطويرها حاليا تضع في الاعتبار توفير كافة التجهيزات من مداخل ومنحدرات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية لهؤلاء العملاء تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر لتحقيق الشمول المالي وبما يتوافق مع جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الهمم وحماية حقوقهم ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أكد محمد رضا رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك الزراعي المصري أن تيسير الخدمات البنكية للمكفوفين هي بادرة جديدة على القطاع المصرفي المصري، وتأتي في إطار حرص البنك الزراعي المصري على إتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية ووضعها في متناول كافة فئات المجتمع بصورة يسهل استخدامها والوصول إليها، بما يحقق جهود البنك لتحقيق الشمول المالي، الذي يعد من أهم أولويات البنك في الفترة الحالية وذلك من خلال استقطاب المزيد من العملاء على اختلاف الفئات والشرائح الإجتماعية للتعامل مع الجهاز المصرفي.

وأشار «رضا»، إلى ان البنك الزراعي المصري يعمل على التواصل بصفة مستمرة مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية التي تتعامل بشكل مباشر مع ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف التعرف على احتياجاتهم وكيفية تسهيل معاملاتهم المصرفية لإمكان توفير الخدمات التي يحتاجونها وإزالة أي معوقات قد تحول دون تلقيهم الخدمات المصرفية بمستوى عال من الجودة.

من جانبها أعربت منال حسن مديرة المركز الثقافي لجمعية النور والأمل عن سعادتها بهذا الاتفاق الذي يتيح للمرة الأولى تيسير الخدمات البنكية للمكفوفين من خلال البنك الزراعي المصري خاصة وأن تيسير التعامل مع البنوك كان حلما للمكفوفين وضعاف الابصار في مصر مؤكدة أن البنك الزراعي المصري كان سباقا لإتخاذ تلك الخطوة وهو ما يتوافق مع كونه من المؤسسات المصرفية التنموية الوطنية.

وأشارت إلى أن المركز الثقافي لجمعية النور والأمل هو أحد أبرز المراكز المتخصصة في الطباعة بطريقة برايل وله العديد من الإصدارات بطريقة برايل التي يستفيد منها كافة المكفوفين مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع البنك الزراعي المصري بما ينعكس على الخدمات التي يحتاجها المكفوفين وضعاف الإبصار.