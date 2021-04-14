شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية شهر رمضان.. «اتكلم عربي» تحصد ملايين المشاهدات وتنشر عادات المصريين في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتابعت أنه مع بداية الشهر الكريم فقد حصدت فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أكثر من 174 مليون مشاهدة ومشاركة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة، بين ملايين المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والأطفال، علاوة على متحدثي اللغة العربية من غير المصريين وراغبي تعلم اللغة.

وتتضمن المشاركات والمشاهدات لفيديوهات دعم من شباب المصريين بالخارج وأولياء أمورهم للحث على تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والتحدث والتمسك باللغة العربية، فضلا عن فيديوهات ورسائل دعم وتأييد للمبادرة من شخصيات عامة لنشرها بين أبنائنا حفاظا على الهوية الوطنية ومواجهة حرب طمس الهوية التي نتعرض لها، كما تتضمن الفيديوهات مقاطع من أعمال فنية شهيرة توضح بطريقة بسيطة وطريفة نطق كلمات وحروف اللغة العربية حتى يسهل على أبنائنا تعلمها، إلى جانب فيديوهات توضح العادات والتقاليد والأكلات والمصطلحات المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المبادرة معنية بنشر العادات والتقاليد المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، فضلًا عن تعظيم ربط المصريين بالخارج بهويتهم وجذورهم، مضيفة أن الوزارة تعكف الآن على إعداد تطبيق «اتكلم عربي» للهواتف الذكية ليعزز من تنفيذ المبادرة ونشرها على نطاق واسع بين أبنائنا بالخارج، من خلال وسائل تفاعلية بشكل مبسط والتي من شأنها تعلم اللغة العربية، تمهيدا لإطلاقه رسميا قريبا بالتعاون والتنسيق مع دار نهضة مصر المتخصصة في صناعة مثل هذه المحتويات التعليمية، بالإضافة إلى نشر حلقات فيديو عبر الصفحات الخاصة بالوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، متعلقة بالمناسبات المختلفة من بينها شهر رمضان المبارك كالإفطار والسحور، مستخدمًا الكلمات الشائعة التي تنتشر في ثقافتنا المصرية، بجانب دروس تحرص على نشر ثقافة التسامح والمحبة بين الأطفال والشباب.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2020، وتم إطلاق 14 معسكرًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، حيث جاء أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا، ثم ولاية كاليفولانيا الأمريكية، ومؤخرًا ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة، ليقدم لأبنائنا بالخارج جرعة ثقافية وحضارية تعرّفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة بصدد الانتهاء من فيديوهات ستعرض قريبًا ضمن المبادرة بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وبرفقة شباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث والأطفال، بجانب دروس تحسين اللغة ومهارات النطق والكتابة والاستماع والقراءة.

وكان قد تم إطلاق الأغنية الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» أوائل أبريل الجاري، من غناء المطربة كارول سماحة وتأليف الدكتور مدحت العدل وتلحين ميشيل فاضل، وقد لاقت الأغنية نجاحا ورواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وأذيعت في القنوات التلفزيونية عبر عدة برامج.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة «اتكلم عربي»، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/ etkallem.arabi