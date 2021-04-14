شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكرم وكيل تعليم أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المهندس علاء درويش، المدير العام لتنمية مادة التربية الزراعية بوزارة التربية والتعليم، الدكتور خالد القبيصي، وكيل الوزارة في أسوان، لفوز محافظة أسوان بمراكز متقدمة بمسابقة أجمل حديقة وأفضل مشتل على مستوى الجمهورية لمدة ٣ سنوات متتالية.

وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، وعبدالكريم لطفى، مدير عام التعليم العام، والمهندس صبيح النجار، الموجه العام الذي سلم شهادة التقدير نيابة عن المهندس علاء درويش، مدير عام تنمية مادة التربية الزراعية.