«سينما الشارع».. الأسقفية تنظم يومًا ترفيهيًا ضمن «معًا من أجل تنمية مصر» بمنشية ناصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم شباب مشروع معًا من أجل تنمية مصر يومًا ترفيهيًا تحت عنوان «سينما الشارع» بمنطقة منشية ناصر بالمقطم وذلك بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية بحضور عدد كبير من أطفال المنطقة.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها: تضمن اليوم عرض لمجموعة من الأفلام التي تطرح القيم المختلفة كالحفاظ على البيئة والعادات والخُلق الإنسانية، كما شارك الأباء أيضًا في المبادرة من خلال عرض أفلام خصيصًا لهم تتناول طُرق التربية وحرية الأطفال والمساحة المتاحة لهم للإبداع.

كان شباب المشروع قد قدموا في بداية المبادرة مجموعة من الورش المختلفة على مثال ورشة البانتومايم، الحكى بالألوان، تعليم فن الإتيكيت، فن الأوريجامى، الرسم على الجداريات، بالإضافة لإلقاء محاضرات عن مفهوم المواطنة بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

"سينما الشارع".. الأسقفية تنظم يومًا ترفيهيًا ضمن " معاً من أجل تنمية مصر" بمنشية ناصر

"سينما الشارع".. الأسقفية تنظم يومًا ترفيهيًا ضمن " معاً من أجل تنمية مصر" بمنشية ناصر

"سينما الشارع".. الأسقفية تنظم يومًا ترفيهيًا ضمن " معاً من أجل تنمية مصر" بمنشية ناصر