شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير ديوان عام مجلس مدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء عن مواصلة أعمال رش وتطهير مختلف المصالح الحكومية ومنازل المواطنين، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا لخطة المجلس خلال شهر رمضان المبارك.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم رش وتطهير ديوان عام المجلس لمجابهة فيروس كورونا لافتًا إلى رش و تطهير مختلف المكاتب الخاصة بالموظفين وقاعة الاجتماعات الكبرى ، بجانب تطهير مبنى الاستراحات الملحقة بالمجلس والمسجد

وأضاف فرج، أن ذلك يأتي ضمن خطة المجلس لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء