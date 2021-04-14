شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلي للإعلام» يسلّم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غداً الخميس احتفالًا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

ووجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة إلى الممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها- وفقًا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له- لتسلم التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الخميس الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢١ .

وأهاب المجلس بجميع الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونًا لذلك علمًا بأن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات المخوّلة له قانونًا ضد مَن لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.