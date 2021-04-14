شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شمال سيناء يعلن عن مسابقة رمضانية لطلبة وطالبات المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن مسابقة رمضانية لطلبة وطلبات المدارس، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المسابقة تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية تحت اسم «آيه وسورة»، حيث يتم فيها ذكر آية قرانية والمطلوب من المشاركين من الطلاب ذكر رقم الآية واسم السورة التي توجد بها هذه الآيه

وأضاف «رضوان» أن من شروط المسابقة، أن سكون المشارك من طلاب تعليم شمال سيناء على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة بجميع المراحل التعليمية

وأشار «رضوان» إلى طرح سؤال المسابقة يوميًا على الصفحة الرسمية للمديرية، على ان يتم تجميع الاجابات وارسالها مجمعة في مظروف باليد على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المديرية وذلك في موعد أقصاه العشرون من شهر مايو المقبل.

ولفت إلى ارسال الإجابات مسلمة باليد ومعتمدة من ادارة المدرسة التابع لها الطالب من الاسم والصف الدراسي واسم المدرسة والإدارة التابع لها ورقم التليفون الخاص به للتواصل معه، وانه سيتم الإعلان على النتيجة النهائية بعد فرز الإجابات.

وسيتم سحب الفائزين في المسابقة أصحاب الإجابات الصحيحة بالقرعة والتي يبلغ عدد عشرة من الطلاب وذلك عن طريق وكيل الوزارة.