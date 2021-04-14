شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 حالة تعد وإشغالات بمدينة كلابشة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، من ضبط 35 مخالفة تعد على خطوط التنظيم والإشغالات بالشوارع، من بينها تعدي عقارين على أرض أملاك الدولة.

قال العميد عبدالرحمن عامر، رئيس مدينة كلابشة، إنه أثناء مروره الميداني على المدينة تم رصد 35 مخالفة تعد على خطوط التنظيم وإشغالات بالشوارع، ووجود شوارع شبه مغلقة من التعديات الواقعة على خطوط التنظيم بعرض 4 أمتار تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيداً لإزالتها.

وأضاف أن من ضمن التعديات عقارين مبنيين على أرض ملك الدولة بمساحة نحو 480 متراً تقريباً، حيث قام صاحب أحد العقارين ببناء الدور الثانى بدون رخصة، والآخر قام بالهدم والبناء بدون رخصة.

وأشار «عامر» إلى أنه تم إخطار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة التصدى لمخالفات التعدى على أملاك الدولة، وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء باسترداد حق الدولة وملاحقة المخالفين وفقاً للقوانين المنظمة.