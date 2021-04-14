شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهيب بالقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية سرعة توفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الخميس، احتفالا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021.

وأهاب المجلس فى بيان له، بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.