شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحيل مدير إدارة شربين ومفتشا للتحقيق لعدم الالتزام بمدة صلاة التراويح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، تحويل مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة وإمام مسجد الأنوار بكفر أبو سيد أحمد إلى التحقيقات بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم تنفيذ ومتابعة تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لصلاة التراويح.

يذكر بأنه قد أعلن الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم إطلاق حملة تطهير وتعقيم مكبرة بالمساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استمرارية فتح المساجد أمام المصلين طوال الشهر المبارك.

كما قد عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الاختبار الشفوى للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم (أئمة) لهذا العام في" القرآن الكريم، وعلومه، والسنة النبوية الشريفة وعلومها ، والعقيدة الإسلامية ، والثقافة العامة " ، وذلك تمهيداً لتصعيد الحاصلين من بينهم على درجة 70 ٪ للتصفيات النهائية المقررة بالوزارة حسب الإعلان، وقد عُقدت اللجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين حسونة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة ، الدكتور محمد حسين مهران مستشار الإدارة العامة بالمديرية ، الدكتور محمد السيد والي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين بالمنصورة ، وتحت إشراف الشيخ محمد ابراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى بالمديرية.