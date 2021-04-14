شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء كوبرى جديد لاستيعاب الحركة المرورية بمحور ترسا بديل شارع الهرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” أعمال إنشاء كوبرى جديد بمحور الزعيم السادات "ترسا سابقا"، وذلك ضمن إنشاء محور مرورى بديل لشارع الهرم والذى من المقرر غلقه لإنشاء خط جديد للمترو.

وأغلقت محافظة الجيزة كوبرى ترسا بالاتجاهين لمدة شهر، وذلك للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى، واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم.

وتكثف محافظة الجيزة جهودها لإيجاد حلول مرورية بديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بشكل كلى لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، حيث تنفذ المحافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ومديرية الطرق، عدد من الكبارى للربط بين المحاور المرورية البديلة دون استخدام شارع الهرم المقرر غلقه، حيث يتم تنفيذ وتطوير 6 كبارى لحل المشاكل المرورية.