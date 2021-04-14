شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الحصول لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية أن الحصول لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر وتابعت هناك عدد من الفتاوى صدرت بذلك.

وأضافت الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية أن اللقاح له اعراض جانبية وينبغى عمل متابعة دقيقة للحالات التى حصلت عليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت: هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك. ولسوء الحظ ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.