شكرا لقرائتكم خبر عن أعمارهم بين الـ50 والـ70.. تعافي 7 مصابين من كورونا في «عزل قها» و«بنها العام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر طبي في مديرية الصحة بالقليوبية خروج وتعافي 7 من مصابي كورونا من مستشفى الحجر الصحى في قها وبنها العام بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر إن المتعافين 4 سيدات وثلاثة رجال تراوحت أعمارهم بين 52 عاما 66 عامًا، مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاجي وزارة الصحة، مشيرا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عاما ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

وفى السياق ذاته، بلغ إجمالي عدد الحاصلين على لقاح كورونا بالمراكز المخصصة بالمحافظة منذ بدء عمليات التطعيم وحتى الآن 5055 مواطنا موزعين كالتالى 2050 مواطنًا تلقوا اللقاح بمنفذ مستشفي كفر شكر و1354مواطنا بمنفذ مركز طب الأسرة بسنديون و1651 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.