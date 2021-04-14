شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» توافق على تصدير بيض تفريخ كتكوت دجاج بياض إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة موضحًا إنه تم إصدار الموافقة التصديرية لعدد 80 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج وبيض مائدة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم مراعاة كل الاجراءات المحجرية اللازمة قبل الموافقة على التصدير، الأمر الذي يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجنى والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأضاف «سليمان»، أنه نظرًا إلى التدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات إلى الاكتفاء الذاتي ثم إلى مرحلة التصدير، موضحًا أن الوزارة قامت الوزارة بطرح اراضي صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدًا عن زحام الوادي والدلتا.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، انه تم تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي

وأشار «سليمان»، إلى إنه تم عقد بروتوكولات تعاون مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفني والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادي مطالبا صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.‏