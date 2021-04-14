شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتفقد منافذ تقديم الخدمة للمواطنين والإدارات النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، منافذ تقديم الخدمة للمواطنين بديوان المديرية للإطمئنان على استمرار تقديم الخدمات خاصة بعد تنفيذ قرار التناوب بين العاملين خلال شهر رمضان المبارك.

وقام مدير المديرية يرافقه إسلام خطاب مسؤول أمن المديرية، بتفقد انتظام العمل بمكاتب الإدارات النوعية بديوان المديرية ذات الصلة بالتعامل المباشر مع الجماهير مثل إدارة شؤون الطلبة والامتحانات وشئون العاملين وإدارة خدمة المواطنين، كما تابع انتظام العمل بمختلف الإدارات النوعية والتوجيهات الفنية، حيث أكد على أهمية الالتزام الكامل باتباع الاجراءات الوقائية والصحية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.