أخبار مصر

إنشاء 25 منزلًا بدويًا في مدينة نخل بوسط سيناء

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 25 منزلًا بدويًا في مدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، عن إنشاء عدد 25 منزلا بدويا، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تنفذها الدولة لتحسين الظروف المعيشية لبدو سيناء.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم البدء في انشاء 25 منزل بدوي من الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير شمال سيناء، لافتًا إلى توزيعها على المستحقين بعد الانتهاء من بنائها طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا