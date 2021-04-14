شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 25 منزلًا بدويًا في مدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، عن إنشاء عدد 25 منزلا بدويا، ضمن مبادرة حياة كريمة، التي تنفذها الدولة لتحسين الظروف المعيشية لبدو سيناء.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم البدء في انشاء 25 منزل بدوي من الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير شمال سيناء، لافتًا إلى توزيعها على المستحقين بعد الانتهاء من بنائها طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.