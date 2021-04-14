شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الدخيلة» تفرج عن 11.4 ألف شهادة بـ 2.7 مليار جنيه في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت جمارك الدخيلة ودمياط عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر مارس الماضي.

وذكر تقرير رسمى للادارة، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و502 مليون و746 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة حديد»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و200 مليون و440 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و13 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو ٢ مليار و713 مليونًا و491 ألف جنيه.