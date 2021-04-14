شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قيود الارتفاع بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر إلى 12 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيود الارتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر من ٩ أمتار لتصبح ١٢ مترا من مستوى سطح الأرض طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة رأس البر.

وتوجهت المحافظ بالشكر الجزيل إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على اهتمامهما البالغ بذلك الملف.

وجددت المحافظ التأكيد على أن القرار سيحقق التنمية بمدينة رأس البر، إذ يخدم وبشكل مباشر ملاك الأراضى بالمنطقة لما شمله من تعديل لقيود الارتفاع للمبانى.