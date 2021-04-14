شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: تطبيق الإجراءات والمواعيد الصيفية 17 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً اليوم، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبا رئيس الوحدة المحلية وسكرتير الوحدة ومديرى إدارتى الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بها.

وتناول الاجتماع الوقوف على مستجدات الوضع الخاص بعدد من الملفات بمدينة رأس البر، وكذا استعراض أعمال لجنة تسكين عمارات مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين بعد القرعة العلنية التي تم اجراؤها الاسبوع الماضي.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على الموقف النهائى لسوقي النيل الحضارى و٥١ المُنفذان بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، إذ بحثت كافة الخطوات الخاصة بحصر وتسكين الباعة بسوق ٥١، وفقاً للأنشطة التجارية التي تم تحديدها مسبقاً والتى من المقرر أن تخدم الشاطئ بالإضافة إلى وضع مخطط يهدف إلى تنظيم العملية الإعلانية بالسوقين.

وتابعت محافظ دمياط أيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة على المنتفعين ببرحولات المحال بشارع النيل، وعدد آخر من الموضوعات الخاصة بالمدينة، حيث وجهت بدفع عجلة العمل لتنفيذ كافة الأعمال طبقاً للخطة الزمنية المحددة.

وعلى جانب آخر، وجهت عوض بالمرور الدورى على المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، وكذا الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق هذه المنشآت اعتبارًا من ١٧ إبريل الجارى.