شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: استكمال أعمال تأهيل الطرق بقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها تابعت تنفيذ أعمال تمهيد وتأهيل الطرق غير مكتملة المرافق بقرى المحافظة، لحين إدراجها بخطة الرصف بعد دخول جميع المرافق بها، وذلك في إستجابة لمطالب المواطنين.

استكملت إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى برئاسة أ. محمد عجم والمركبات برئاسة م. محمد كيوان، تنفيذ هذه العمليات والتى بدأت آخر الأسبوع الماضي، وذلك باستخدم كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من تطوير عدد من المناطق لتحقيق الاستفادة منها في قطاع تسوية الطرق تم على مدار الثلاث أيام الأولى من هذا الأسبوع، تمهيد ١٤ شارع طولى وعرضى وذلك بشوارع محمد بربر والتابعى بربر ورأفت المر والاتربى والمسقى وابو غتنة وابو جاد الله وجميع شوارع أرض الطواهى بحى ثامن بمدينة دمياط بشط جريبة بإجمالى اطوال ١١٠٠ متر، كما يجرى استكمال تلك الأعمال بقرى المحافظة.