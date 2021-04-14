شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن تطعيم 3500 من أعضائها باللقاح المضاد لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، عددا من ندوات التوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس covid-19، وأقيمت الندوات على مدار يومين وشهدت إقبالاً كبيراً من الحضور .

وأوضحت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير وحدة مكافحة العدوى، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح من جامعة عين شمس بلغ حتى الآن ٣٥٠٠ من الراغبين في الحصول على اللقاح اختياريا، لافتة إلى أن جامعة عين شمس كانت قد بدأت حملات التطعيم ضد ڤيروس كورونا منذ التاسع من فبراير الماضي بلقاحي أسترازينيكا وسينوفارم ما بين جرعة أولى وثانية من خلال إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية.

وأشارت إلى أنه تم البدء بتطعيم الأطباء وأطقم التمريض المتعاملين بصورة مباشرة مع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل (العبور- الميدانى- المسنين) في المرحلة الأولى، كما تم تطعيم الأطقم الطبية (بالطوارئ والرعايات المركزة للباطنة والجراحة والأطفال) في المرحلة الثانية، وامتدت عمليات التطعيم لتشمل جميع المستشفيات في المرحلة الثالثة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء _ القلب- المراكز والوحدات المختلفة) بمستشفى عين شمس التخصصى ثم انطلقت حملة التطعيمات لتشمل أساتذة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكلية الدراسات العليا للطفولة وطلاب الامتياز بالإضافة العمداء ووكلاء الكليات والأساتذة المتفرغين مع إعطاء الأولوية للأكبر سنا، وذلك بصورة اختيارية لمن يرغب في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كوفيد ١٩.

و أضافت أنه جاري استكمال التطعيمات للراغبين في الحصول على اللقاح .