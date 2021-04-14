شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقرر الموافقة على إقامة محطة صرف صحي في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأربعاء، عن موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة محطة صرف صحي جديدة على مساحة 532 مترًا مربعًا، وتبرع أحد المواطنين بالأرض اللازمة لإقامة المحطة في قرية كفر زيادة التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة.

وأوضح المحافظ أن محافظة البحيرة تقدمت بطلب للموافقة على المشروع، وهو أحد المشروعات ذات النفع العام المستثناة من حظر البناء الوارد في قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م، والذى تم تعديله بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣م، وينطبق بشأن المشروع شروط الاستثناء الواردة في القرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

وأكد «آمنة» على أنه تم انهاء جميع اجراءات نقل ملكية الأرض لصالح الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى واستيفاء كل المستندات المطلوبة، وموافقة الجهات المعنية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وكان محافظة البحيرة أعلن، أمس، عن إقامة محطة صرف صحي جديدة على مساحة ٧٠٠ مترًا مربعًا، تبرع بالأرض أحد المواطنين لإقامة المحطة الجديدة في قرية كوم الفرج التابعة لمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.