شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراة في فلسفة ترميم الآثار وترميم وصيانة المنسوجات الأثرية المطرزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة نعمة شحاتة عبدالعظيم، رئيس قسم الترميم بمتحف سوهاج القومي، على درجة الدكتوراه في فلسفة ترميم الآثار تخصص ترميم وصيانة المنسوجات تحت عنوان الاتجاهات العلمية الحديثة في علاج وترميم وصيانة المنسوجات الأثرية المطرزة بخيوط معدنية تطبيقات على نموذج أثري مختار بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتبادل بين الجامعات المصرية والاجنبية.

كانت الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل أستاذ الترميم وعميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمد عبدالله معروف، استاذ الترميم ووكيل كلية الآثار السابق جامعة سوهاج.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور بدوي إسماعيل عميد كلية الآثار جامعة الأقصر رئيسًا، والدكتور محمد متولي، استاذ تصميم المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عضوًا، والدكتور وائل صبري، أستاذ كيمياء البوليمرات بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة عضوًا.