شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الدولة تهتم بالبعد البيئي لتأثيراته على الصحة والاقتصاد والإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية تسليم شهادات تقدير لعدد 24 طالباً بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون، حيث قاموا على مدار فصل دراسي كامل بتفيذ خطط تسويقية تمت تحت شعار Egypt Goes Green عبر مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لمنتجات صديقة للبيئة.

وفي بداية اللقاء، استهل الدكتور منصور كلمته بتثمين دور وزيرة البيئة في المشاركة في هذه الاحتفالية التي تساهم بدورها في فتح قنوات إتصال مباشر بين كليات الجامعة ووزارة البيئة التي بادرت بالتواصل مع الجامعة لتحفيز شبابها على مواصلة العمل البيئي وتوظيف مشاريعهم وأفكارهم في هذا الصدد.

ونوه منصور خلال كلمته إلى أن «الجامعة بصفتها مؤسسة أكاديمية للبحوث والتعليم والإبتكار، يمكنها ن تلعب دورًا محوريًا في التطرّق لهذه القضايا والتعامل معها وهو ما جعلها تتحوّل إلى جامعة خضراء أو بيئية (Green University)، فالجامعة تضع نصب عينيها الحرص على أن يتطرّق جميع الطلاب إلى قضايا الاستدامة والبيئة من خلال المقرّرات الدراسية والنشاطات اللامنهجية في الجامعة».

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهتمام الدولة بالبعد البيئى في كافة المجالات نظراً لتأثيراته الكبيرة على الصحة والإقتصاد والإنسان.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يمكن إطلاق أول منصة للمنتجات الصديقة للبيئة برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية يمكن من خلالها للطلبة مشاركة الوزارة في حملة اتحضر للأخضر التي تقوم بحملات في الاسكندرية والساحل الشمالى خلال الصيف، كما يمكن تنفيذ التجربة في محافظات أخرى، علاوة على جذب شركات خاصة للعمل معنا في هذا المجال.

ففى مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة عملت جاهدة على الحد من إستخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام على مدار العاميين الماضيين وكانت هناك العديد من المبادرات للتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورقية والقماش، كما تم التعاون مع محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية في المحافظة، مشيرة أن عمل الوزارة خلال تلك الفترة كان بدون إطار تشريعى ينظم هذه العملية، نظراً لإحتياجها لإدارة متكاملة، لذا قامت الدولة بالتصديق على قانون إدارة المخلفات الجديد الذي أقر المسئولية الممتدة للمنتج لضمان التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بالمشروعات المتميزة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة والتى ركز معظمها على المخلفات البلاستيكية ذات التأثيرات السلبية على المسطحات المائية والكائنات الحية والتوازن البيئي.

وزيرة البيئة : إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الألمانية بالقاهرة