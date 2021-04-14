شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين في مسابقة «ارسم وابحث» بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الأطفال الفائزين بمسابقة «ارسم وابحث» والتى نظمها المتحف للسنة السادسة على التوالي للاطفال من سن 9 سنوات إلى 16 سنة، وذلك في إطار إهتمام مكتبة الإسكندرية بتحقيق أهداف التربية المتحفية، ونشر الوعي الأثري لدى الطفل والنشء، وتنمية مواهبهم وإظهار إبداعاتهم الفنية.

دار موضوع المسابقة هذا العام حول شخصية الإلهة «إيزيس» إلهة الأمومة والخصوبة؛ إذ كان لها دور مهم في العقيدة المصرية القديمة. ويضم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أكثر من قطعة أثرية تخص الإلهة «إيزيس».

و انقسمت المسابقة إلى شقين؛ الأول رسم التمثال الذي يصوِّر ملكة بطلمية على هيئة الإلهة إيزيس، بانسيابية ومرونة في الخطوط مع التركيز على التفاصيل. أما الشق الثاني فكان تقديم بحث يتسم بدقة المعلومات ويتناسب مع أعمار المتسابقين، وعادة تُلقى محاضرة عن الشخصية موضوع البحث عبر البث المباشر لمساعدة المشتركين في عمل الأبحاث.

وقدَّم متحف الآثار ثلاث جوائز قيمة للفائزين في مجال الرسم، وثلاث أخرى في مجال البحث، إلى جانب تكريم المشاركين في دورة هذا العام بمنحهم شهادات تقديرية.

بالصور- تكريم الفائزين في مسابقة "ارسم وابحث" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- تكريم الفائزين في مسابقة "ارسم وابحث" بمكتبة الإسكندرية