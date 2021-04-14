شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع لحوم 20 عجل على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن ذبح وتوزيع لحوم 20 عجل على أهالي وأسر محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا، حيث سيتم الذبح تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت (20) عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الأقصر.

وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ مع أول أيام الشهر الكريم ويتم توزيع اللحوم طوال الشهر الكريم على القرى الأكثر احتياجاً، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة.

وأشار شعبان إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.