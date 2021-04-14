شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مصر نجحت في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 58% و98% من الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل تحت عنوان: خارطة طريق مستقبل الثروة الحيوانية في مصر في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، عبر تطبيق زووم والذي شارك فيها الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محسن شكري مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بالأكاديمية، وعدد من العلماء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في كلمته خلال ورشة العمل، إن توقعات العام الماضي توقعت ان يغطي الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء 52% من إحتياجات الاستهلاك، ولكن بنهاية العام وفى ظل المشروعات القومية التي تقدمها الدوله ارتفعت نسبة التغطية المحلية من اللحوم الحمراء إلى 58% ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إحتياجات الاستهلاك المحلي إلى 65% عام 2025، بينما نجحت مصر في تحقيق نسبة 98% من الإكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية في كلمته خلال ورشة العمل، أن مصر لا تستورد من الخارج سوي ما يغطي الإحتياجات المحلية، ولا نصدر إلا ما يزيد عن احتياجاتنا، موضحا ان مصر حققت ارتفاعا في تلبية الإحتياجات المحلية من منتجات اللحوم البيضاء من الدواجن بنسبة تزيد عن 98% من الدواجن، و100% من بيض المائدة.

وأوضح «سليمان»، إنه تم تسجيل مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE في يونية 2020، وبالفعل صدرنا العديد من منتجاتنا الداجنة المختلفه للعديد من الدول بعد توقف دام أكثر من14 سنه، كما صدر القرار الجمهوري 139 لسنة 2020 باعتماد 9 مناطق للإستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيداً عن زحام الوادي والدلتا.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، إنه يتم تنفيذ عدة إجراءات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، من خلال مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية، موضحا أن المشروع القومى للبتلو قد بدأ في منتصف 2017 بـــ 100 مليون جنيه، وتم إضافة 400 مليون جنيه خلال عامى 18، 19 ثم تم إضافة 4،6 مليار جنيه خلال عام 2020 وحتى مارس 2021، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع القومى للبتلو الأن 5،1 مليار جنيه.

وأضاف «سليمان»، إنه تم تقديم تمويل 4 مليار جنيه لتربية وتسمين 272 ألف رأس ماشيه استفاد منها 25 ألف مستفيد من صغار المربيين والمزارعين، كما تم تفعيل بروتوكول رباعي بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والبنك الزراعى المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتدبير عجول مستورده سريعة النمو محسنة وراثياً لصغار المربيين ضمن المشروع القومى للبتلو لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتقليل الفجوه الاستيرادية.