شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لقاح أسترازينيكا آمن.. والآثار الجانبية غير خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك اختلال في توزيع لقاحات كورونا في العالم وكذلك في الإقليم مؤكدا أن كوفاكس يسعى إلي توفير اللقاحات للدول بشكل عادل.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن لقاح استرازينكا آمن ولكل لقاح آثار جانبية ويمكن علاجها وهى غير خطرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت: "هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك. ولسوء الحظ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.