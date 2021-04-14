شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 22% زيادة فى إصابات كورونا و17% بالوفيات بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا ينذر بتفاقم الوضع وزيادة عدد الإصابات فى إقليم شرق المتوسط .

وقال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك زيادة في عدد الإصابات في الإقليم بواقع 22% وبالنسبة للوفيات 17% مضيفا أن هناك 12 دولة أبلغت عن زيادة في عدد الإصابات و11 دولة لديها زيادة في عدد الوفيات وقال:" تم تسجيل 364 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضى فقط و4415 وفاة أيضا .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت: "هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك"، ولسوء الحظ ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.