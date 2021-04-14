شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 إلى الإثنين 19 أبريل 2021، حيث يسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 35 : 38، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 16: 20 درجة، وتتصاعد درجات الحرارة تدريجيا لتصل لـ 40 درجة الأحد المقبل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 إلى الإثنين 19 أبريل 2021، حيث يسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 29 : 32، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى تتراوح بين 35 : 38، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 16: 20 درجة.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية، - يوم الأربعاء 14 أبريل :نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، - يوم الخميس 15 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء،- يوم الجمعة 16 أبريل :نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء - يوم السبت 17 أبريل : نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد .- يوم الأحد 18 أبريل :اعتبارا من الأحد، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 37 : 40 ، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 20 : 22 . أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .،نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية - يوم الاثنين 19 أبريل : أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد .نشاط رياح على السواحل الشمالية.





قناة السويس تعلن غدا نتيجة التحقيقات مع السفينة "إيفرجيفن" بعد التحفظ عليها

تعلن هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، نتيجة التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق مع السفينة "إيفرجيفن"، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس يوم 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.





رئيس الوزراء يطالب الجهات الحكومية بالاستفادة من خدمات مجمع الإصدارات الذكية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسى لمصر، والتى أكدت عمق العلاقات بين مصر وتونس، وعكست مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس قيس سعيد، رغبة مشتركة فى تعزيز التعاون بينهما بمختلف المجالات، كما أكدت توافر إرادة قوية للارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب، مع أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به مصر في المنطقة، ومكانتها المتميزة، بفضل حالة الاستقرار وقوة الموقف الداخلي الذي تشهده حاليا، إضافة إلى النهضة التنموية التي تحدث في مختلف القطاعات.





المالية: توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية بكل المنافذ الجمركية

وجَّه محمد معيط ،وزير المالية، بتقديم كل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم توحيد المعاملات الإجرائية والمستندية فى جميع المنافذ الجمركية لعمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة لابد أن تتضمن «إذن التسليم، وبوليصة الشحن» باستثناء الإفراج المسبق، على أن يتم تسليمها إلكترونيًا، إضافة إلى الفاتورة التجارية التفصيلية التى تُغنى عن «كشف العبوة» إذا تضمنت بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ عند المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.





التموين: صرف المقررات الشهرية لمستحقى الدعم بشكل طبيعى دون أى نقص

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية، بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجارى بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعى دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن.





وزيرة الهجرة تتواصل مع بطل مصرى بأمريكا بعد شجاعته فى القبض على مجرم هارب

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مع المصرى بأمريكا أحمد شعبان، الذى يعمل سائقا بأمريكا وبشجاعته كان سبب فى القبض على مجرم هارب.

وقالت وزيرة الهجرة :"تواصلت مع أحمد شعبان، الإسكندرانى الجدع اللى بيفخر بدراسته فى مصر واللى خلته زى ما بيقول راجل ما بيخافش"، مضيفة:"أنا فخورة بأحمد مش بس علشان رفع اسم بلده، إنما كمان علشان اللى سمعته منه".

وقال المصرى بأمريكا أحمد شعبان:" أنا رافع رأسى فى أمريكا من بعد ما تولى الرئيس السيسى قيادة بلدى ولازم كلنا نساعده علشان مصر تبقى أحلى"، مضيفا:"دول تانية عندها معدات إنما احنا عندنا رجالة "خير أجناد الأرض".