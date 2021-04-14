شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى وثانية إعدادى.. مقررات شهر أبريل للامتحان المجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقررات امتحان شهر أبريل المجمع لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، نستعرض فى التقرير التالى تفاصيل الدروس المقررة على التلاميذ والتى تأتى منها أسئلة الاختبار المجمع المقرر عقده يومى 26 و28 أبريل الجارى.

ـ مقرر شهر أبريل لطلاب الصف الأول الإعدادى.

أوضحت الوزارة أنه فى مادة اللغة العربية " القراءة" شملت دروس هيا نشجع باخلاق كريمة وفى النحو الفعل اللازم، والفعل المعتدى صفحات "14 حتى 16"، والفعل المبنى للمعلوم والفعل المبنى للمجهول، ودرس نور والجغرافيا فى القراءة من الصفحة 18 حتى 23 ودرس من قصص القرآن الكريم ودرس التعاون لإبراهيم العز وكل بلسما لإيليا أو ماض ودرس نائب الفاعل فى النحو صفحات، من 24 حتى 29 و30 حتى 34 و35 حتى 38، وفى الكتاب ذو الموضوع الواحد درس" عقبة ابن نافع" فصول 12و13و14و15.

وفى اللغة الإنجليزية" unit9 من الصفحة 22 حتى 43، وunit10، من الصفحة 84 حتى 100، وفى الرياضيات، تابع الوحدة الأولى، الدرس الرابع حتى الدرس الثامن من الصفحة 10 حتى 18، وتابع الوحدة الثالثة، الدرس الثالث حتى الدرس السابع من الصفحة 33 حتى 56، وفى العلوم، الوحدة الأولى صفحات من 16حتى 21، و13 حتى 14، والوحدة الثانية، صفحات" من 24 حتى 29 و18 و19، و30 حتى 34 و21 و22، و35 حتى 40، و24 و25، وفى الدراسات الاجتماعية تابع الوحدة الأولى من الصفحة 11 حتى 14، والوحدة الثانية من الصفحة 16 حتى 20، وتابع الوحدة الثالثة من الصفحة 38 حتى 42، والوحدة الرابعة من الصفحة 44 حتى 53.

ـ مقررات شهر أبريل للصف الثانى الإعدادى.

حددت وزارة التربية والتعليم فى اللغة العربية، الصفحات من 14 حتى 16 ومن 18 حتى 22 ومن 23 حتى 26، و27 حتى 30، و31 حتى 36، وموضوعه كفاح شعب مصر، وفى اللغة الإنجليزية، unit9 من الصفحة 22 حتى 43، وunit10، من الصفحة 84 حتى 100، وفى الرياضيات، تابع الوحدة الأولى صفحات 11 حتى 29، والوحدة الثانية والوحدة الخامس من صفحات 48 حتى 55، وفى العلوم الوحدة الثانية، الدرس الأول 24 حتى 33، وأنشطة الدرس الأول 15 حتى 19، والدرس الثانى 34 حتى 38، وأنشطة الدرس الثانى من 22 حتى 24، والدرس الثالث من 39 حتى 44، وأنشطة الدرس الثالث من 27 حتى 29، وفى الدراسات الاجتماعية، الجغرافيا تابع الوحدة الأولى من الصفحة 12 حتى 17 والوحدة الثانية من 19 حتى 23 وتابع الوحدة الثالثة من 46 حتى 53، والوحدة الرابعة من الصفحة 55 حتى 62 بالنسبة لمادة التاريخ.