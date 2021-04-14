شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تعلن غدا نتيجة التحقيقات مع السفينة "إيفرجيفن" بعد التحفظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وعرضت قناة السويس على السفينة التى تحمل علم بنما، وتتبع الخط الملاحى "إيفر جرين" قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث فى المجرى الملاحى، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضر وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية، وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

وانتهت هيئة قناة السويس، من إجراءات إعلان طاقم السفينة والشركة المشغلة لها بأمر الحجز عليها، كما تعكف الهيئة في الوقت الحالي على إعداد دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لضمان سلامة الإجراءات القانونية لأنه وفقًا لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة غير صحيح.

وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية، وشهدت القناة يوم الخميس الماضى عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناةرفي يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.