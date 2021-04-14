شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نسبة فاعلية لقاحات كورونا فى مواجهة الفيروس وصلت 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن نسبة فاعلية اللقاحات الخاصة بكورونا والمعتمدة للطوارئ تتراوح ما بين 60 الـ90 %.

وأشارت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية أن لقاحات استرازينيكا وفايزر وموديرنا وسينوفارم أثبتت فاعليتها وقدرتها علي مواجهة فيروس كورونا، وتابعت: "نسب الإصابة بعد الحصول علي لقاح كورونا بسيطة للغاية وأوضحت أن الدراسات السريرية أثبتت فاعلية لقاح كورونا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت: هذا العام سيستقبل حوالي مليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك، ولسوء الحظ ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كوفيد-19 في التدهور، مع استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه في العديد من البلدان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19. وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.