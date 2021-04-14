شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مواطنو إقليم شرق المتوسط حصلوا على 30 مليون جرعة لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك تزايد في عدد الإصابات خلال الـ10 اسابيع الماضية، وتابع هناك زيادة في عدد الوفيات خلال الـ4 أسابيع الماضية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن المواطنين فى الإقليم حصلوا على 30 مليون جرعة حتى الآن.