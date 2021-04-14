شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: ما فعله "أحمد شعبان" المصرى بأمريكا رسالة تؤكد شجاعة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا بالمواطن المصري «أحمد شعبان» المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لتهنئته على احتفاء وسائل الإعلام الأمريكية به، بسبب شجاعته الكبيرة لمساعدته في القبض على مجرم هارب من العدالة تطارده الشرطة الأمريكية.

وقالت وزيرة الهجرة: "فخورون بما فعله شعبان لأنه رسالة كبيرة تؤكد شجاعة المصريين"، مؤكدة أن المصريين بالخارج قوى ناعمة لا يستهان بها.

وأضافت الوزيرة، أن شعبان نموذج مثالي ومشرف يعكس للمجتمعات الأجنبية قيم الحفاظ على الشهامة والعادات والتقاليد المصرية الراسخة، والتي من خلالها يتعرّف العالم على نقاء المعدن المصري وصلابته في مواجهة الشدائد.

من ناحيته، أوضح شعبان أنه فخور بكونه مصري، وفخور بما تقوم به الدولة المصرية في شتى المجالات، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من جهود لتعريف العالم بعظمة الدولة المصرية وهو ما يلمسه في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاملاته، وأضاف: "إن لدينا خير جنود الأرض، ولابد أن نساعد بلدنا لتكون الأفضل"، موضحا أنه تعلم من الجيش المصري الشجاعة وعدم الخوف والتماسك وأن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وأكد شعبان حرصه على تعليم أولاده "طارق وزين" اللغة العربية والاعتزاز بهويتهم وحضارتهم وبلدهم الذي سبق العالم في كل العلوم والفنون، مبديًا رغبته في مشاركه أبنائه في المعسكر المقبل للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأشار شعبان إلى أنه من محافظة الإسكندرية لذلك فهو يعمل أيضًا في صناعة المراكب وليس فقط سائق شاحنة، من بينهم مركب أوشكت على التدشين للعمل في ميناء سان دييجو، معربًا عن تطلعه للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بسبب رغبته في أن يفيد وطنه مصر بكل أفكاره وخبراته في مجال صناعات المراكب.