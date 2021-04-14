شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران باعتماد جدول الوظائف التخصصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بشأن تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 180 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني بمجموعة من الوظائف التخصصية للوظائف بالمسمى والمستوى الوظيفى والمجموعة النوعية الواردة لكل وظيفة.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 180، أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتنفيذ ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنفيذ قرار وزارة الطيران المدني، وعلي تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 185 لسنة 2002 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني وتعديلاته، والقرر رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، بالأضافة إلي قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 114 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني فيما يخص مجموعة الوظائف التخصصية.

ونصت المادة الأولي من القرار، علي تنفيذ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 114 لسنة 2021 بشأن اعتماد جدول وظائف وزارة الطيران المدني بمجموعة من الوظائف التخصصية للوظائف بالمسمى والمستوى الوظيفى والمجموعة النوعية الواردة لكل وظيفة.

ونصت المادة الثانية من القرار، علي أن تقوم جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويلغي من يخالف ذلك من قرارات.