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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه.
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ 5.5جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
- الفلفل الألوان 30 جنيهاً
- الليمون بـ 27.7 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 13 جنيها
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 27 جنيهاً
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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