الصحة: ضبط 42 طن أغذية فاسدة بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة ولسكان، ضبط وإعدام 42 طن و982 كيلو أغذية متنوعة و1035 لتراً من العصائر والمياه المعبأه والألبان الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار "مجاهد" في بيان اليوم، إلى المرور على 14 منشأه غذائية بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم سحب 35 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 62 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 6 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وذلك حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.